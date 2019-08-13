Анонсировано первое официальное выступление Медведевой в новом сезоне

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева начнет новый сезон на турнире серии Челленджер Autumn Classic International, который пройдет в канадском Оквилле, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), на турнире также выступят канадка Габриэль Дейлман, японка Рика Кихира, южнокореянка Лим Ён Су, американки Карен Чен и Брэди Теннелл и швейцарка Алексия Паганини.

Autumn Classic International пройдет с 12 по 14 сентября. В прошлом сезоне Медведева заняла второе место, уступив Теннелл.

Ранее Медведева оценила выступления юниров на контрольных прокатах.