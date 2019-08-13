Экс-игрок НБА приговрен к 3,5 годам тюрьмы за хранение оружия
Бывший разыгрывающий Национальной боксерской ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает AP News.
В 2017 году полиция Бруклина обнаружила четыре заряженных пистолета, патроны, а также два мешка, наполненных наркотическими веществами, и бронежилет в машине баскетболиста.
В апреле 2019 года 34-летнего спортсмена осудили за хранение оружия, однако он решил воспользоваться правом на суд присяжных.
В НБА Телфэйр провел 10 сезонов. На его счету выступления за «Портленд», «Бостон», «Миннесоту», «Клипперс», «Кливленд», «Финикс», «Торонто» и «Оклахома-Сити».
Ранее сообщалось, что игрок НБА дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы.