Врач оценил вероятность выхода Чалова в матче со «Спартаком»

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Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков оценил вероятность того, что нападающий ЦСКА Федор Чалов сможет сыграть в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», передает Sport24.

Форвард получил травму в матче пятого тура против «Сочи». В конце второго тайма защитник «Сочи» Иван Миладинович ударил нападающего по лицу локтем.

«Сейчас футболисты играют в масках после таких травм. Если матч со «Спартаком» через неделю, то трудно сказать, успеют ли они подготовить маску. Там ведь еще отек. Он должен спасть.

Маску можно надевать только тогда, когда отек спадет. Я думаю, что такого футболиста нужно поберечь, не выпускать со «Спартаком», и маску накладывать только через 10-15 дней», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Чалову диагностировали перелом носа со смещением.