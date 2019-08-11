«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России

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Тульский «Арсенал» встретился с «Уфой» на домашнем поле в рамках пятого тура чемпионата России.

По итогу встречи победа досталась «канонирам». Они обыграли уфимцев со счетом 1:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет встречи был открыт в первом тайме на 28 минуте. Мяч в ворота «Уфы» был забит испанским защитником «канониров» Виктором Альваресом.

Ранее стали известны стартовые составы на матч пятого тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Уралом».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Уфа» (Уфа) — 1:0

Голы: 1:0 — Альварес, 28