«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России
Тульский «Арсенал» встретился с «Уфой» на домашнем поле в рамках пятого тура чемпионата России.
По итогу встречи победа досталась «канонирам». Они обыграли уфимцев со счетом 1:0.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Счет встречи был открыт в первом тайме на 28 минуте. Мяч в ворота «Уфы» был забит испанским защитником «канониров» Виктором Альваресом.
Ранее стали известны стартовые составы на матч пятого тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Уралом».
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Уфа» (Уфа) — 1:0
Голы: 1:0 — Альварес, 28