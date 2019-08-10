Вдова Дадашева потребует компенсацию с Атлетической комиссии штата Мэриленд

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Вдова погибшего после боя российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина будет требовать финансовую компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боя, сообщает ТАСС.

Спортсмен погиб осле поединка с пуэрториканцем Субриелем Матиасом.

«Иск будет подан по месту проведения поединка. Требованием будет возмещение ущерба, то есть - получение денежной компенсации. Размер еще не определен», — заявили в Федерации бокса России.

Трагический бой прошел 20 июля в США. Команда россиянина запросила остановку поединка из-за ухудшившегося состояния боксера. Дадашева госпитализировали. В больнице у него диагностировали отек мозга и провели трепанацию, после чего поместили в медикаментозную кому. Спортсмен умер 23 июля.

Ранее сообщалось, что Апушкина не будет подавать в суд на рефери.