Шипулин раскритиковал руководство СБР

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Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.

К заявлению экс-спортсмена побудил тот факт, что Логинов не подписал контракт с СБР из-за разногласий в вопросе размещения рекламы на экипировке биатлонистов.

«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ. Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать», — заявил бывший атлет.

«Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права.», — добавил он.

«Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются.», — отметил экс-биатлонист.

Шипулин закончил речь тем, что обвинил СБР в намеренном составлении контрактов таким образом, чтобы спортсмены оказались «рабами». По его мнению, эти договоренности не являются взаимовыгодными, и желание организации контролировать все, включая спонсорские вопросы, неприемлемо.

Стоит отметить, что кроме Логинова недовольство трудовыми соглашениями выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

Ранее сообщалось, что Маргарита Васильева стала победительницей в масс-старте на отборочных соревнованиях чемпионата мира по летнему биатлону, которые проходят в Тюмени.