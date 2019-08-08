Хачанов вышел в третий круг турнира в Монреале
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Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира в Монреале, Канада.
В матче второго круга российский спортсмен одолел представителя Швейцарии Стэна Варвинку.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 12 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу россиянина.
За выход в четвертый круг турнира Хачанов сразится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, победивший своего соотечественника Милоша Раонича.
Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака пробилась в третий круг турнира в в Монреале.