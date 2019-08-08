Хачанов вышел в третий круг турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира в Монреале, Канада.

В матче второго круга российский спортсмен одолел представителя Швейцарии Стэна Варвинку.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 12 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу россиянина.

За выход в четвертый круг турнира Хачанов сразится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, победивший своего соотечественника Милоша Раонича.

Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака пробилась в третий круг турнира в в Монреале.