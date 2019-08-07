«Салют» будет играть против команды Кокорина и Мамаева «ради пиара»

Клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиг (ПФЛ) «Салют Белгород» будет играть матч против команды «Золотой лев», составленной из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где отбывают заключение экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, ради пиара. Об этом Sport24 рассказал пресс-атташе клуба Григорий Куликов.

«Для чего это клубу? Ради пиара! Для чего же еще? А так, смотрите, у нас играет Андрей Колесников. Он из Валуек, как и Александр Кокорин. Они хорошо знакомы друг с другом. Так из Валуек всего было пять футболистов нормальных. Из них четыре более-менее известных: наш Андрей Колесников, Кокорин и братья Концедаловы. Они все между собой очень тесно общаются», — сказал он.

Матч состоится 10 августа на территории исправительного учреждения.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о планах после освобождения.