Аленичев упрекнул «Спартак» за продажу футболистов

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев упрекнул московскую команду за продажу ключевых игроков в это летнее трансферное окно, передает «Спорт-Экспресс».

Недавно команду покинули Зе Луиш, Луис Адриано и Фернандо.

«Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку. Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно. Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего. Для нас, для «Спартака», это болезненный удар по группе атаки», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела игрока «Спартака» Понсе перенесено на следующую неделю.