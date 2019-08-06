Названа дата оглашения результатов экспертизы по оценке имущества Глушакова

Адвокат бывшей супруги экс-капитана московского «Спартака», а ныне хавбека грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи Алиса Образцова рассказала о ходе дела по разделу имущества между бывшими мужем и женой, передает Sport24.

В данный момент его рассматривает Никулинский районный суд, который провел экспертизу по оценке недвижимости футболиста.

«Экспертиза по оценке имущества Глушакова поступила в суд 5 августа. Пока с результатами ознакомиться мы не успели. Но уже 8 августа пройдет очередное заседание, на котором мы и узнаем результаты, а также выясним, поступили ли ответы из банков, потому что мы подавали уточняющие ходатайства. Тогда же будет назначена финальная дата рассмотрения», — заявила Образцова.

Окончательно пара развелась 16 июля 2019 года. Супруги были вместе с 2010 года. У них есть две дочери.

Ранее президент тульского «Арсенала» объяснил, почему не пригласил Глушакова.