Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера

Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о том, чтобы отправить Овчинникова в колонию-поселение на два года и четыре месяца было вынесено Хабаровским краевым судом.

«Его осудили по статье «Халатность» на два года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также с запретом занимать должности на один год и десять месяцев», — сообщила адвокат семьи погибшего спортсмена Наталья Шмонина.

В действиях экс-полицейского суд усмотрел халатность, так как в момент инцидента он находился рядом с Драчевым и Анаром Аллахверановым, виновником драки с трагическим исходом. Потасовка мужчин произошла у кафе в центре Хабаровска в 2017 году.

Ранее сообщалось, что жена Александра Овечкина оказалась под капельницей.