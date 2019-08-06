Названа дата дебютного боя Усика в супертяжелом весе

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Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Белью Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Белью
Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Белью
Reuters

Стало известно, когда украинский боксер Александр Усик впервые выйдет на ринг в рамках супертяжелого дивизиона, сообщает mmaboxing.ru.

По информации источника, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, покинув который он и потерял все титулы, дебютирует 12 октября.

Он встретится с камерунцем Карлосом Такамом, с которым он должен был сразиться еще 25 мая 2019 года, однако бой отложили из-за травмы украинца.

Последний бой Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда 32-летний спортсмен смог победить нокаутом британца Тони Белью, отстояв чемпионские пояса в первом тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что менеджер Александра Поветкина советует ему отказаться от боя с Усиком.