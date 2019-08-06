Названа дата дебютного боя Усика в супертяжелом весе

Стало известно, когда украинский боксер Александр Усик впервые выйдет на ринг в рамках супертяжелого дивизиона, сообщает mmaboxing.ru.

По информации источника, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, покинув который он и потерял все титулы, дебютирует 12 октября.

Он встретится с камерунцем Карлосом Такамом, с которым он должен был сразиться еще 25 мая 2019 года, однако бой отложили из-за травмы украинца.

Последний бой Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда 32-летний спортсмен смог победить нокаутом британца Тони Белью, отстояв чемпионские пояса в первом тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что менеджер Александра Поветкина советует ему отказаться от боя с Усиком.