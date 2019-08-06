Менеджер Поветкина советует ему отказаться от боя с Усиком

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Дмитрий Иванов прокомментировал возможность следующего боя с украинцем Александром Усиком, передает News.ru.

Представитель спортсмена считает, что россиянину не стоит выходить на ринг с украинским боксером по политическим причинам.

«Мне бы не хотелось этого боя в настоящее время, так как это все легко могут перевести в политическую плоскость. Я считаю русских и украинцев единым народом с общими ценностями, однако нас пытаются разделить. Так что я считаю, что бой не может состояться. Хотя , с точки зрения спорта, это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей», — сказал Иванов.

Ближайший поединок Поветкина пройдет 31 августа в Лондоне. Там он встретится с бывшим претендентом на чемпионский титул британцем Хьюи Фьюри.

Последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года. Тогда он уступил нокаутом другому британцу — Энтони Джошуа.

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