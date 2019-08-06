Менеджер Поветкина советует ему отказаться от боя с Усиком

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Российский боксер Александр Поветкин после поражения от Энтони Джошуа Российский боксер Александр Поветкин после поражения от Энтони Джошуа
Российский боксер Александр Поветкин после поражения от Энтони Джошуа
Reuters

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Дмитрий Иванов прокомментировал возможность следующего боя с украинцем Александром Усиком, передает News.ru.

Представитель спортсмена считает, что россиянину не стоит выходить на ринг с украинским боксером по политическим причинам.

«Мне бы не хотелось этого боя в настоящее время, так как это все легко могут перевести в политическую плоскость. Я считаю русских и украинцев единым народом с общими ценностями, однако нас пытаются разделить. Так что я считаю, что бой не может состояться. Хотя , с точки зрения спорта, это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей», — сказал Иванов.

Ближайший поединок Поветкина пройдет 31 августа в Лондоне. Там он встретится с бывшим претендентом на чемпионский титул британцем Хьюи Фьюри.

Последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года. Тогда он уступил нокаутом другому британцу — Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Колби Ковингтон установил три рекорда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бою с Робби Лоулером.