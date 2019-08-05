Стали известны подробности гибели российских чемпионок мира по кикбоксингу

Появились новые детали гибели действующей и бывшей чемпионок мира по кикбоксингу, россиянок Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой, передает телеканал 360.

Спортсменки утонули, находясь на территории одного из яхт-клубов Севастополя.

«Фатима попыталась ее вытащить, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — рассказала коллега девушек Анна Поскребышева, которая ездила с ними на тренировочные сборы, но саму гибель не наблюдала.

Другой собеседник — неназванная подруга семьи Жагуповых — заявила, что у Фатимы остался двухлетний сын.

Стоит отметить, что врио Севастополя Михаил Развожаев наказал соответствующим органам проверить действия сотрудников яхт-клуба, площадки которого не предназначены для купания.

Ранее сообщалось, что Анастасия Березина, полузащитник «Чертаново» и молодежной сборной России, умерла от остановки сердца.