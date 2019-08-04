Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпийские игры 2020 года

Женская сборная России по волейболу выиграла у команды Кореи со счетом 3:2 и квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

Отечественные спортсменки одержали волевую победу, проигрывая по ходу встречи своим оппоненткам два сета. Тем не менее наша национальная команда сумела переломить ход встречи и стать триумфатором матча, получив заветную путевку на одно из самых старых спортивных соревнований планеты.

Это была первая игра, давшаяся россиянкам столь тяжело — до этого всухую были обыграны команды Месики и Канады.

Ранее сообщалось, что Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года.

Волейбол. Квалификация к ОИ-2020. Группа Е

Россия — Корея — 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11)