Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпийские игры 2020 года
Женская сборная России по волейболу выиграла у команды Кореи со счетом 3:2 и квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.
Отечественные спортсменки одержали волевую победу, проигрывая по ходу встречи своим оппоненткам два сета. Тем не менее наша национальная команда сумела переломить ход встречи и стать триумфатором матча, получив заветную путевку на одно из самых старых спортивных соревнований планеты.
Это была первая игра, давшаяся россиянкам столь тяжело — до этого всухую были обыграны команды Месики и Канады.
Ранее сообщалось, что Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года.
Волейбол. Квалификация к ОИ-2020. Группа Е
Россия — Корея — 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11)