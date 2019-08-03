«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби
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«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 0:0.
На 35-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После четырех туров «Спартак» с пятью очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (5) располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник Андре Шюррле дебютировал за «Спартак».
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:0
Удаления: Понсе, 35 — нет.