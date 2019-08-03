Вдова Дадашева объяснила претензии к организаторам и рефери боя

Жена погибшего после боя российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, в чем именно она видит вину рефери и организаторов того боя, передает «СЭ».

По мнению вдовы спортсмена, судья должен был не только остановить поединок, но и вызвать врачей.

«Тренер кричал Максу, чтобы он остановил бой. Но он его уже не понимал. Даже болельщики с первых рядов кричали: «Остановите!». Это слышно на видео. Но никто ничего не делает», — возмутилась Апушкина.

Она также отметила, что ее мужу не были вынесены носилки, а голову не обложили льдом.

«У него ноги уже подкашивались, он на людях вис, а его заставляли иди пешком. Там ведь минута все решить могла. В таких ситуациях каждое лишнее движение может стоить жизни!» — заявил супруга погибшего Дадашева.

Трагический бой прошел 20 июля в США. Россиянин встретился с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. Перед финишным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за ухудшившегося самочувствия спортсмена. Его госпитализировали. В больнице у боксера диагностировали отек мозга и провели трепанацию, после чего тот впал в медикаментозную кому. Дадашев умер 23 июля.

Похороны российского боксера пройдут 4 августа в Петергофе.

Ране вдова Дадашева рассказала о проблемах с транспортировкой тела боксера.