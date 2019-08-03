Вдова Дадашева рассказала о проблемах с транспортировкой тела боксера

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина объяснила, почему так много времени потребовалось для транспортировки тела ее погибшего после боя супруга, передает «СЭ».

По ее словам, процесс растянулся более чем на неделю из-за бюрократии.

«Очень много бюрократических проволочек было у нас — собрать, заверить, перевести миллион бумажек. Потом еще ждали дня четыре ответ от «Арофлота»! Очень сильно помогли сотрудники российского посольства в США Алексей Спицын и Максим Гончаров. Без их помощи процесс бы длился еще дольше», — рассказала женщина.

Трагический бой прошел 20 июля в США. Дадашев встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом «уголок» россиянина запросил остановку поединка из-за ухудшившегося самочувствия спортсмена. Дадашева госпитализировали. В больнице рачи диагностировали у боксера отек мозга и провели трепанацию, после чего он впал в кому. 23 июля Дадашев умер.

Ранее сообщалось, что тело погибшего после боя Дадашева доставлено в Россию.