Загитова показала новую короткую программу
Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова показала новую короткую программу, сообщает Sport24.
Ролик с выступлением россиянки был опубликована на ютуб-канале Alina Zagitova — Queen Of Ice!. Девушка откатала программу в рамках шоу The Ice в японской Осаке.
В новой короткой программе фигуристка предстала в черном кружевном платье. Выступать она будет, как и сообщалось, под песню израильской исполнительницы Ясмин Леви — Me Voy («Я ухожу»).
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