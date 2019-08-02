«Спартак» подписал контракт с Ларссоном

Шведский нападающий Йордан Ларссон перешел из «Норрчепингом» в московский «Спартак», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Сумма трансфера и условия личного контракта не разглашаются. Отмечается, что футболист будет выступать за «Спартак» под 23-м номером.

В прошлом сезоне сын знаменитого нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона принял участие в 16 матчах в составе «Норрчепинга», в которых забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» анонсировал подписание контракта с Ларссоном.