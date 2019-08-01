Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что в России ничего не изменилось с 90-х годов.

«Я не могу как-то прокомментировать это. Наверное, там, где он живет, ничего не изменилось с этих времен. Моя жизнь изменилась, например, в российском спорте тоже многое изменилось», — заявил Овечкин.

Он также пошутил про то, что Панарин работает на ЦРУ — Центральное разведывательное управление США, который собирает и анализирует информацию о деятельности иностранных организаций и граждан.

«Работает ли у Панарина агент ЦРУ? Я не знаю, я же там не работаю», — секазал капитан «Вашингтона».

Ранее Овечкин оценил вероятность возглавить Министерство спорта.