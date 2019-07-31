Чемпион России высказался о переходе Шюррле в «Спартак»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал переход немецкого футболиста Андре Шюррле в столичный клуб, передает РИА «Новости».

Немец будет играть за команду до конца сезона на правах аренды. В соглашении прописана функция выкупа Шюррле.

«Я не знаю, подойдет ли Шюррле «Спартаку». Большая группа игроков ушла, костяк команды. Не видно пока ничего, и очень трудно не только этому футболисту будет проявить себя, а вообще любому — при таком дисбалансе. Также он очень долго находился в запасе и, наверное, он не такой уж полноценный игрок основного состава. Возможно, он им станет в «Спартаке», а, возможно, и нет», — сказал Ширко.

Ранее гендиректор «Спартака» прокомментировал подписание Шюррле.