Россия выплатила взносы WADA за 2019 год

Россия полностью выплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год, сообщает ТАСС.

Как стало известно из сообщения пресс-службы организации, Россия выплатила $946 747. Сообщается, что помимо России ежегодные взносы в WADA должны делать еще Великобритания, Германия, Италия и Франция. У этих стран самые большие ежегодные взносы.

В 2018 году взнос России в бюджет WADA составил $881 332, в 2017 — $815 615.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» хочет отсудить €16 млн у WADA из-за ошибки с допинг-тестом.