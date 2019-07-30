Боец Ковингтон пригласил Трампа на турнир UFC в Ньюарке

Боец полусреднего веса Колби Ковингтон официально пригласил президента США Дональда Трампа на турнир UFC в Ньюарке, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

Примечательно, что существует большая вероятность того, что американский лидер примет это приглашение и посетит турнир.

В рамках этого турнира Ковингтон подерется с с Робби Лоулером, бой состоится 3 августа.

На счету Ковингтона 14 побед и одно поражение. Последний его поединок состоялся в июне 2018 года, когда победил по очкам Рафаэля Дос Аньоса и завоевал титул временного чемпиона. Однако впоследствии он был лишен титула из-за неактивности.

Ранее сообщалось, что Волков может встретиться с дос Сантосом в рамках UFC в Москве.