«Спартак» продал Фернандо в китайский клуб

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо продолжит карьеру в китайском «Бэйцзин Гоань», сообщает «СЭ».

За хавбека красно-белые получат €15 млн.

По условиям личного контракта Фернандо годовой оклад составляет €4,5 млн. В столичной команде 27-летний бразилец получал в год €2,8 млн.

Полузащитник перешел в стан московской команды в 2016 году. «Спартак» заплатил за его трансфер около €12,5 млн. До этого Фернандо выступал за итальянскую «Сампдорию».

Всего в составе столичной команды он сыграл в 98 матчах, став автором 12 голов и сделав десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Александр Самедов завершил карьеру футболиста.