Хоккеист из США поделился стереотипами о русских

Новый игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Сэм Лофквист рассказал о том, какими воспринимают россиян у него на родине, передает РИА «Новости».

В интервью пресс-службе российской команды он также отметил, что не понимает, почему Россия и США соперничают, так как видит много общего между этими странами.

«Многие американцы считают, что русские холодные и неприветливые люди, но это не так. Если ты дружелюбен с русскими, они будут с тобой самыми теплыми и отзывчивыми», — рассказал Лофквист.

Американец добавил, что ему очень нравится культура России.

«Я считаю, что Новосибирск — это одно из самых красивых мест в России. Я могу честно сказать, что люблю и эту страну, и ее культуру», — сказал хоккеист.

Минувший сезон Лофквист провел в китайском «Куньлунь Ред Стар». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл в 18 матчах, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что 40-летний хоккеист Андрей Марков ожидает нового предложения.