Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super Сергей Ковалев был снят с рейса, сообщает The Athletic.

По данным источника, российского боксера попросили покинут самолет, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес. Известно, что на такие меры сотрудникам авиакомпании пришлось пойти из-за жалобы одной из пассажиров. Она заявила, что он якобы к ней приставал.

По словам женщины, он схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. Женщина разрыдалась и пожаловалась бортпроводникам. Она сообщила, что чувствует себя «некомфортно и небезопасно», находясь в салоне с Ковалевым.

Боксера сняли с рейса, однако ареста или расследования не последовало.

Помимо этого инцидента, отмечается, что он также активно спорил с другими пассажирами рейса.

В биографии Ковалева уже были подобные инциденты. Так, в 2018 году американская модель Джейми Фронтз обвинила спорстмена в насилии, после того как отвергла его. Она подала на него в суд с трребованием компенсации в размере $8 млн. Дело все еще рассматривается судом США.

Ранее Ковалев отказался от боя с Саулем Альваресом ради поединка в Челябинске.