Игрок «Краснодара-2» оскорбил игрока «Енисея» по национальному признаку

Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников получил красную карточку в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Енисеем».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков».

Удален игрок был за оскорбление защитника опонентов Шамиля Гасанова по национальному признаку.

Как сообщает «Матч ТВ», слова футболиста едва не привели к потасовке.

В ближайшее время поступок 19-летнего Черникова будет рассмотрен на заседании КДК РФС и совещании руководства «Краснодара».

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