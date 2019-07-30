Игрок «Краснодара-2» оскорбил игрока «Енисея» по национальному признаку
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Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников получил красную карточку в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Енисеем».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков».
Удален игрок был за оскорбление защитника опонентов Шамиля Гасанова по национальному признаку.
Как сообщает «Матч ТВ», слова футболиста едва не привели к потасовке.
В ближайшее время поступок 19-летнего Черникова будет рассмотрен на заседании КДК РФС и совещании руководства «Краснодара».