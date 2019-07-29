Макгрегор может выйти на замену в поединке Нурмагомедова с Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может принять участие в Абу-Даби 7 сентября, передает MMA Junkie.

Главным поединком вечера станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

«На прошлой неделе я встретился с Конором. Он сказал, что хочет вернуться в UFC. Он внимательно следит за тем, что было и что ожидается в сентябре. Вообще, может ведь что угодно случиться, так что Конором ждет, не будет ли у него возможности выйти на замену в поединке Хабиба с Порье», — рассказал глава промоушена.

Ирландский спортсмен не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Нурмагомедову в титульном поединке.

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