Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер» и стало обладателем Суперкубка Украины.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу киевской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл «Шахтер». Алан Патрик забил на третьей минуте добавленного времени к первому тайму. Футболисты «Динамо» сравняли на 80-й минуте, отличился Никита Бурда. А через три минуты «Динамо» забило еще один мяч, гол на счету Дениса Гармаша.

Ранее сообщалось, что футболист киевского «Динамо» хочет играть в России.

Суперкубок Украины

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 2:1

Голы: 0:1 — Патрик, 45+3; 1:1 — Бурда, 80; 2:1 — Гармаш, 83.