Система видеопомощи арбитру впервые использована в РПЛ
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Система видеопомощи арбитру (VAR) впервые была использована на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Судья Владислав Безбородов прибегнул к помощи VAR на матче третьего тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» на 9-й минуте игры.
Арбитр после просмотра повтора принял решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива» после того, как мяч попал в руку защитнику «железнодорожников» Дмитрию Живоглядову.
В московском дерби идет первый тайм, счет пока не открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не сыграет в московском дерби из-за травмы.