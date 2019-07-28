Система видеопомощи арбитру впервые использована в РПЛ

Система видеопомощи арбитру (VAR) впервые была использована на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Судья Владислав Безбородов прибегнул к помощи VAR на матче третьего тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» на 9-й минуте игры.

Арбитр после просмотра повтора принял решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива» после того, как мяч попал в руку защитнику «железнодорожников» Дмитрию Живоглядову.

В московском дерби идет первый тайм, счет пока не открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не сыграет в московском дерби из-за травмы.