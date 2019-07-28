Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на ЧМ

Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.

Спортсменка проплыла дистанцию за 30,15 секунды. Победу одержала американка Лилли Кинг (29,84), второй стала итальянка Бенедетта Пилато (30,00).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня первенства.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу.

Ранее сообщалось, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников взяли серебро и бронзу на чемпионате мира.