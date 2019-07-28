Российские пловцы Рылов и Колесников взяли серебро и бронзу на ЧМ

Южноафриканский пловец Зейн Уодделл завоевал золото на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.

Спортсмен проплыл дистанцию за 24,43. Второе место занял россиянин Евгений Рылов (24,49), бронзу взял его соотечественник Климент Колесников (24,51).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня первенства.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу.

Ранее сообщалось, что российские пловцы вышли в финал комбинированной эстафеты на чемпионате мира по водным видам спорта.