Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным

Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, тело экс-спортсмена было найдено в реке Мойке в Санкт-Петербурге. Отмечается, что труп 51-летнего мужчины был отравлен на экспертизу.

Карпенко становился чемпионом СНГ и России по кикбоксингу, а в 1993 году взял серебро на чемпионате Европы.

После перехода в немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин» он стал чемпионом Берлина и победителем Кубка Германии.

Ранее стали известны подробности убийства 20-летнего футболиста.