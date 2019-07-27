Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова заключил контракт с PFL

Боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов подписал контракт с промоушеном Professional Fighters League, сообщает MMA Fighting.

Спортсмен является двоюродным братом чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Умар смог доказать, что он больше, чем просто брат Хабиба. Он — восходящая звезда спорта с неограниченным потенциалом», — заявил глава организации Рэй Сефо.

Умар Нурмагомедов уже выступал под эгидой PFL. В 2018 году по единогласному решению судей он победил Сайдиокуба Кахрамонова.

В следующем поединке он сразится с Сайдемаром Онорио. Он пройдет 8 августа в Атлантик-Сити в рамках карда PFL 6.

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