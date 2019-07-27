Кононов отказался реагировать на требования фанатов его отставки

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов Главный тренер «Спартака» Олег Кононов
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов
РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал прошедший матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в эфире «Матч Премьера».

Встреча столичной команды с «Тамбовом» закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На вопрос корреспондента, хочет ли наставник красно-белых сказать что-то болельщикам, которые требовали его отставки во время игры, Кононов ответил отрицательно.

«Ничего не буду я им отвечать», — сказал он.

Он также отметил, что просит прощения у фанатов за такой проигрыш.

Ранее сообщалось, что Кононов подтвердил уход Лоренсо Мельгарехо из «Спартака».