Кононов отказался реагировать на требования фанатов его отставки

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал прошедший матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в эфире «Матч Премьера».

Встреча столичной команды с «Тамбовом» закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На вопрос корреспондента, хочет ли наставник красно-белых сказать что-то болельщикам, которые требовали его отставки во время игры, Кононов ответил отрицательно.

«Ничего не буду я им отвечать», — сказал он.

Он также отметил, что просит прощения у фанатов за такой проигрыш.

Ранее сообщалось, что Кононов подтвердил уход Лоренсо Мельгарехо из «Спартака».