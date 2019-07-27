США стали первыми в эстафете вольным стилем на ЧМ в Корее и побили рекорд

Сборная России по плаванию заняла пятую строчку турнирной таблиц в эстафете вольным стилем 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.



Спортсменами, выступавшими в отечественной команде, были Владислав Гринев, Владимир Морозов, Мария Каменева и Дарья Устинова. Они показали результат в 3.22,72.

Первое место досталось сборной США. Результат американских пловцов составил 3.19,40 — это мировой рекорд.

Серебро чемпионата досталось австралийцам, а бронза — представителям Франции.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба россиян после обрушения крыши на ЧМ.