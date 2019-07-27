США стали первыми в эстафете вольным стилем на ЧМ в Корее и побили рекорд

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Пловец Аркадий Вятчанин победил на Открытом чемпионате США по плаванию Пловец Аркадий Вятчанин победил на Открытом чемпионате США по плаванию
Пловец Аркадий Вятчанин победил на Открытом чемпионате США по плаванию
РИА Новости

Сборная России по плаванию заняла пятую строчку турнирной таблиц в эстафете вольным стилем 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Спортсменами, выступавшими в отечественной команде, были Владислав Гринев, Владимир Морозов, Мария Каменева и Дарья Устинова. Они показали результат в 3.22,72.

Первое место досталось сборной США. Результат американских пловцов составил 3.19,40 — это мировой рекорд.

Серебро чемпионата досталось австралийцам, а бронза — представителям Франции.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба россиян после обрушения крыши на ЧМ.