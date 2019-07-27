Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией на ЧМ в Корее
Женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате трагедии в южнокорейском Кванджу.
Сейчас там проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
«Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы.
Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник», — цитирует главного тренера женской сборной России по водному поло Александра Гайдукова ТАСС.
Как стало известно СМИ, при обрушении здании погибло два человека и еще несколько пострадали.
Ранее было принято важное решение по участию России на Играх.