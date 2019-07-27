Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

26 июля Ефимова стала победительницей мирового первенства на дистанции 200 метров брассом.

«Шестая! Шестая золотая медаль с далекого 2009 года! Десять лет, и все еще в строю. Спасибо всем за поддержку и многочисленные поздравления», — написала Ефимова в инстаграме.

Ефимова принесла сборной России первую золотую награду на чемпионате мира. В этот же день еще два российских спортсмена стали первыми на своих дистанциях — Евгений Рылов и Антон Чупков.

Ранее министр спорта поздравил российских пловцов с успехами на ЧМ.