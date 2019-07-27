Ефимова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира

close
Российская пловчиха Юлия Ефимова Российская пловчиха Юлия Ефимова
Российская пловчиха Юлия Ефимова
РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

26 июля Ефимова стала победительницей мирового первенства на дистанции 200 метров брассом.

«Шестая! Шестая золотая медаль с далекого 2009 года! Десять лет, и все еще в строю. Спасибо всем за поддержку и многочисленные поздравления», — написала Ефимова в инстаграме.

Ефимова принесла сборной России первую золотую награду на чемпионате мира. В этот же день еще два российских спортсмена стали первыми на своих дистанциях — Евгений Рылов и Антон Чупков.

Ранее министр спорта поздравил российских пловцов с успехами на ЧМ.