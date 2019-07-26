Кузнецова отреагировала на получение визы США

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Reuters

Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила причину, по которой пропустит теннисный турнир в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

По словам спортсменки, она физически не успеет подготовиться к соревнованиям.

«Процесс вклеивания визы занимает два дня. Турнир же начинается послезавтра. К тому же, самолетов нет, в последний момент туда точно не полечу. Да и акклиматизация некоторое время займет. Я рада, что сложившаяся ситуация показала, что есть еще люди, которые готовы помогать. Так что хочу сказать им спасибо», — сказала теннисистка.

Недавно в инстаграме Кузнецова пожаловалась на то, что у не может получить американскую визу, в связи с чем ей пришлось сняться с турнира.

Ранее сообщалось, что посольство США сообщило о готовности визы Кузнецовой в твиттере.