Российские спортсмены выступят на Играх в Токио под своим флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, отечественные спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, Япония. Выступать они будут под флагом России.

«В отличие от предыдущий Игр в Пхенчхане, ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду страны, которая вступит в Токио под своим флагом. Перед спортсменами не будет поставлено никаких условий или ограничений.

Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые были допущены к участию в международных соревнованиях Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Они смогут пройти олимпийский отбор», — говорится в сообщении на официальном сайте ОКР.

Летняя Олимпиада - 2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что прыгунья шестом отпраздновала победу с пледом вместо флага.