Российские спортсмены выступят на Играх в Токио под своим флагом
Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, отечественные спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, Япония. Выступать они будут под флагом России.
«В отличие от предыдущий Игр в Пхенчхане, ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду страны, которая вступит в Токио под своим флагом. Перед спортсменами не будет поставлено никаких условий или ограничений.
Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые были допущены к участию в международных соревнованиях Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Они смогут пройти олимпийский отбор», — говорится в сообщении на официальном сайте ОКР.
Летняя Олимпиада - 2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.
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