Мужская сборная России взяла серебро ЧМ в эстафете вольным стилем

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Российский пловец Кирилл Пригода Российский пловец Кирилл Пригода
Российский пловец Кирилл Пригода
РИА Новости

Мужская сборная России по плаванию взяла серебро на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Отечественные пловцы смогли стать вторыми в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Спортсменами, ставшими серебряными призерами турнира в данной дисциплине, стали Михаил Довгалюк, Александр Красных, Михаил Вековищев и Мартин Малютин.

Национальная команда смогла показать результат 7.01,81.

Золото досталось сборной Австралии, пловцы США стали третьими.

Ранее сообщалось, что российский пловец Чупков выиграл чемпионат мира и установил новый рекорд.