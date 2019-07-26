Мужская сборная России взяла серебро ЧМ в эстафете вольным стилем
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Мужская сборная России по плаванию взяла серебро на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Отечественные пловцы смогли стать вторыми в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
Спортсменами, ставшими серебряными призерами турнира в данной дисциплине, стали Михаил Довгалюк, Александр Красных, Михаил Вековищев и Мартин Малютин.
Национальная команда смогла показать результат 7.01,81.
Золото досталось сборной Австралии, пловцы США стали третьими.
Ранее сообщалось, что российский пловец Чупков выиграл чемпионат мира и установил новый рекорд.