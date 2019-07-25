Загитова назвала даты представления новой короткой программы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые представит новую короткую программу на сезон-2019/20 во время ледового шоу The Ice, которое пройдет с 27 июля по 4 августа в трех городах Японии — Осаке, Ниигате и Нагое.

«Я буду катать свою новую короткую программу. Еще там будет много известных фигуристов и будет очень интересно», — рассказала спортсменка в эфире японского телевидения.

Короткая программа чемпионки Игр в Пхенчхане поставлена под песню Ясмин Леви — «Me Voy». В произвольной Загитова выступит под инструментал Ramses в исполнении Хатира Хичама, The Feeling Begins композитора Питера Гэбриэла и увертюру Lawrence d'Arabie Мориса Жарра.

Ранее в Сети появились фрагменты новых программ Загитовой.