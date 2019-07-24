Экс-наставник Валуева и Поветкина обвинил в смерти Дадашева тренера из США

Заслуженный тренер России Александр Зимин, работавший с Николаем Валуевым и Александром Поветкиным, раскритиковал американского специалиста Бадди Макгирта за отсутствие квалификации.

Он уверен, что это и привело к смерти подопечного Макгирта Максима Дадашева.

«Все случилось от того, что рядом с ним не было нашего тренера. У американцев нет глубоких знаний. Нет институтов физкультуры и методик.

Он видел, что идет дело к плохой ситуации, но возможно рассчитывал, что Дадашев нокаутирует соперника в конце боя. И поэтому были такие легкие предупреждения: «Я же тебе говорил, надо было сняться». Хотя и видел, что у Максима нет вариантов выиграть», — цитирует Зимина «Спорт день за днем».

19 июля Дадашев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11-го раунда Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.

Впоследствии Максиму стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у спортсмена отек мозга.

Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.

Ранее Усик выразил соболезнования близким умершего боксера Дадашева.