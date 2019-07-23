Российский боксер умер после трепанации черепа

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Мастер спорта России международного класса, призер чемпионатов России боксер Максим Дадашев умер в возрасте 28 лет, передает ТАСС.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сказали в команде спортсмена.

В пятницу вечером, после боя за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации в суперлегком весе против представителя Пуэрто-Рико Сабриэля Матиаса, Дадашева срочно отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа. У боксера было обнаружено кровоизлияние в правой стороне мозга.

Ранее сообщалось, что скончался известный боксер, мастер спорта России международного класса Артем Игнатьев.