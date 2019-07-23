«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
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Лондонский «Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в японской Сайтаме, завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе победителей отличились Тэмми Абрахам и Росc Баркли. У каталонцев мяч забил Иван Ракитич.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» потроллили друг друга в твиттере перед товарищеским матчем.
Футбол. Товарищеские матчи
«Барселона» (Барселона, Испания) — «Челси» (Лондон, Англия) — 1:2
Голы: 0:1 — Абрахам, 34; 0:2 — Баркли, 81; 1:2 — Ракитич, 90+1.