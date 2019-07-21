Экс-тренер «Ростова»: фанаты «Спартака» применяли взрывпакеты

Селекционер «Ростова», а в прошлом тренер команды Игорь Гамула рассказал подробности о произошедшем после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», передает «Еврофутбол».

Болельщики «Спартака» почти час не могли покинуть стадион после окончания матча. Также произошла потасовка фанатов с представителями ОМОНа.

«Болельщики «Спартака» тоже вели себя не лучшим образом. Вы ведь не слышали, что там делали болельщики, а я слышал.

Они применяли взрывпакеты, что чуть стадион не развалился. Наверное, они разозлили правоохранителей. Я смотрю, на любых стадионах любых городов ошибки правоохранителей. Везде стреляют. Не только в Ростове-на-Дону. И так стреляют, что дети, наверное, спать не будут. И так было поздно. Но я не владею точной информацией, что там произошло», — заявил Гамула.

Ранее Геннадий Орлов назвал везением для «Спартака» ничью с «Ростовом».