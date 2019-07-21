Кокорин рассказал о поменявшемся мировоззрении

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, как изменились его взгляды на жизнь после того, как он попал в колонию, передают «Вести.ru».

Игрок, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отбывают срок в белгородской колонии за драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

«Колония как раз дает понимание о том, что за содеянное тобой ты находишься здесь, и ты исправляешься, и у тебя есть понимание, что ты должен делать в СИЗО. Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь и понимаешь, чем тебе ценна жизнь. Чем ты хочешь заниматься. Как ты скучаешь по родным и близким», — поделился Кокорин.

Футболист также отметил, что его рацион изменился, однако он старается держать себя в форме.

Ранее появилось новое фото обритых Кокорина и Мамаева из колонии.