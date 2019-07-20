Российские синхронистки завоевали золото в комбинации на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Российская команда, в составе которой выступили Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина, набрала 98,0000 балла.

Серебро взяли представительницы Китая (96,5667), третье место заняли украинки (94,5333).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу и завершится 28 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России по синхронному плаванию одержала победу в медальном зачете чемпионата мира.