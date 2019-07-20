Британский прыгун в воду призвал футболистов к каминг-аутам

Трехкратный чемпион мира по прыжкам в воду Томас Дэйли заявил, что спортсменам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не следует бояться публично заявлять о своих особенностях, передает France24.

По мнению британца и ЛГБТ-активиста, особое внимание на каминг-ауты стоит обратить футболистам.

«Это может быть очень страшно – расти, чувствуя себя другим. Думаю, осознание факта, что среди футболистов тоже есть открытые геи, может изменить жизнь многих молодых юношей.

Когда подобное начнет происходить, думаю, многие из них увидят это и скажут себе: «О, я в порядке, я другой, и я всегда могу осуществить свои мечты», — сказал Дэйли во время чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Гвоздик не станет геем ради «хайпа».